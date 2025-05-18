Slovakya'da 'Anadolu Festivali 2025' Gerçekleştirildi

Slovakya'da 'Anadolu Festivali 2025' Gerçekleştirildi
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Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen 'Anadolu Festivali 2025', Slovakya'da yaşayan Türkleri bir araya getirdi. Festivalde kültürel etkinlikler ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği himayesinde, Slovakya'da yaşayan Türkleri bir araya getirmek amacıyla "Anadolu Festivali 2025" etkinliği gerçekleştirildi.

Slovakya'daki Türk iş insanları ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK- Slovakya) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Bratislava Büyükelçisi Vusal Abdullayev'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkede ilki düzenlenen festivalin açılışında konuşan Büyükelçisi Özoral, Slovakya'da yaşayan Türk vatandaşlarını bir araya getirecek böyle bir etkinliğin yapılmasına ilişkin öneri geldiğinde çok heyecanlandığını, zira böyle bir programın ülkede ilk defa yapılacak olmasının kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

"Bugünkü bu toplantımız sadece bir buluşma değil aynı zamanda bir bayram, bayram güzelliğinde bir buluşma" görüşünü paylaşan Özoral, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti Bratislava Büyükelçiliği olarak bütün büyükelçiliklerimiz gibi her zaman vatandaşlarımızdan, sizlerden güç alıyoruz. Devlet milletiyle güçlüdür. Millet de devletiyle güçlüdür." ifadesini kullandı.

Özoral, elçilik olarak kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Bir araya gelebilmek, birlikte olmak çok önemli. Bizleri, Bratislava'nın sokaklarında, Slovakya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde dolaştığımızda, hiç kimse Türkiye'nin orasından burasından gelmiş, o düşünceye, o inanca sahip diye değerlendirmiyor. Hepimizi Türk olarak görüyor. Onun için birlikte oldukça güçlüyüz, birlikte oldukça mutluyuz." dedi.

Çocukların Türklük bilincine sahip olmaları vurgusu

Burada doğup büyüyen çocuklarını festivalde görmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Özoral, "Yurtdışında yaşayan çocukların Türklük bilincine sahip olması, vatan sevgisi yaşaması, Türklüğün ne demek olduğunu görmesi gerçekten çok önemli. Dilimizi, kültürümüzü paylaşması, bunları öğrenmesi gerçekten çok önemli. Onun içinde bu tür etkinliklere, bu tür toplantılara çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Bratislava Büyükelçisi Vusal Abdullayev de etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Slovakya'da Türk toplumunun güçlü olduğunu, bunun da Azerbaycan olarak kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Abdullayev, iki devlet, bir millet anlayışına sahip Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına değinerek, "Bu etkinlik sayesinde birbirimizi görerek, bir araya gelerek bu kardeşliği daha da güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı. Etkinliğin sonunda yerel bir müzik gurubu, konser verdi.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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