'Sizler Geleceğimizin Mimarlarısınız, Hepinize Güveniyoruz'

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya İlahiyat Vakfı işbirliğinde İnönü Üniversitesinde düzenlenen Ramazan Ayı İftar Programına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İlahiyat Vakfı Başkanı Prof.Dr. Fikret Karaman, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Birsin, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kibar Aslan ile Hafize Özal Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversiteli öğrencileri katıldı.

Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından okunan duayla birlikte oruçlar açılırken, Malatya İlahiyat Vakfı Başkanı Prof.Dr. Fikret Karaman, Ramazan Ayının tüm güzelliğinin yaşandığı iftar programlarına destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Malatya İlahiyat Vakfı olarak Ramazan Ayı boyunca iftar programları düzenleyeceklerini ifade edenProf.Dr. Fikret Karaman, " Bu akşamki iftar programımıza Yeşilyurt Belediye Başkanımız ev sahipliği yapıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz, bu akşam Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın misafirleri oldular, herkese hayırlı ve güzel bir Ramazan Ayı diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kibar Aslan'da, düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ve Malatya İlahiyat Vakfına teşekkürlerini sunarken, üniversiteli öğrencileri Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine davet etti.

Üniversiteli öğrencilerin her zaman yanında yer aldıklarını söyleyen AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise, " Üniversiteli öğrencilerimizle aynı iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversite ortamını çok iyi bilen, zaman zaman buraya gelerek sizlerle bir arada olmayı seven bir ablanız olarak her zaman yanınızdayım. Rabbim hepinize sağlık, huzur ve başarı nasip etsin inşallah." şeklinde konuştu.

Öğrencilerle tek tek sohbet ederek, Ramazan Ayını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bolluk, bereket, paylaşım ve kardeşliğin üst seviyeye çıktığı Ramazan Ayının manevi iklimini üniversiteli öğrencilerle birlikte yaşadıklarını söyledi.

Üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Çınar, " Malatya İlahiyat Vakfı tarafından düzenlenen ve bizimde katkı sunduğumuz iftar programında yer almaktan, geleceğimizin mimarları olarak gençlerimizle bir araya gelip iftar yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bolluk, bereket, kardeşlik ve birliktelik ruhunun üst seviyeye çıktığı mübarek on bir ayın sultanı Ramazan Ayının tüm zenginliklerinin yaşandığı bu günlerde bizlerle bu güzelliği üniversitemizde eğitim hayatını sürdüren genç kardeşlerimizle birlikte yaşamak istedik. Belediye olarak üniversitemizle çok güçlü bağlara sahibiz, ortaklaşa çok sayıda projede buluştuk. Bu birliktelik ruhu güzel ve verimli çalışmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bugün ki iftar programı da bu birlikteliğimizin bir göstergesidir." dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere ve öğrencilere çok büyük destekler verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her alanda dinamik, her alanda üretken, her alanda kent sakinlerinin yaşantısına katkı sunan projelerin altına imza atan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Fiziksel yatırımlarımızın dışında sosyal, kültürel, eğitim, temizlik, çevresel ve sanatsal açıdan toplumun beklentilerine cevap verecek modern hizmetler sunan bir belediyeyiz. Rutin belediyecilik hizmetlerinde büyük başarı yakaladık ancak asıl farkımızı sosyal, kültürel hizmetlerde gösteriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve kültürel açıdan en güzel hizmetlere kavuşması içinde çok değerli yatırımlar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılında toplumda ses getiren büyük yatırımlar ve projelerimizden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plaketi alan bir belediye olduk ve hizmetlerimizi bu özel ödülle taçlandırdık. 2019 yılında ise çevreyle ilgili yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan'dan başarı ödülü alan bir belediye olarak hemen hemen her yıl hayata geçirdiğimiz projelerden dolayı ödül almaktan gurur duyuyoruz.Bununla birlikte üniversiteli öğrencilerimizi de bu sürede asla unutmadık, sizlerin eğitim hayatınıza hangi alanda katkı sunulacaksa elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemizde ikamet eden ve kirada oturan üniversiteli öğrencilerimizin bu dönem sonuna kadar ki temel gıda ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze başvuru yapan öğrencilerimize bir ay boyunca yetecek olan gıda maddelerini özel paketlerde teslim ediyoruz. Buradaki tek amacımız; öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onlara eğitim hayatlarında destek olmaktır. Öğrecilerimizden tek isteğimiz; kendinize güvenin, derslerinize iyi odaklanın, hedeflerinizi belirleyin ve bu hedefe ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışın. Kendi yeteneklerinizin farkına varın ve bu yetenekleri geliştirmek için de mücadeleden asla vazgeçmeyin, hem derslerinize çalışın hem de sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmayı ihmal etmeyin. Aileleriniz sizleri büyük umutlarla üniversiteyi gönderiyor, bizimde sizlerden beklentimiz yüksek, hepinize güveniyoruz. Derslerinizde başarılar dilerken, Ramazan Ayınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

