Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta günlük yaşam

Tunus Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre, Tunus lirası ABD doları karşısında son 3 yılın en düşük seviyesine düştü. Bununla birlikte Mart ayı enflasyon oranının yüzde 7.2 arttığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.