Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta günlük yaşam - Haberler

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Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta günlük yaşam

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre, Tunus lirası ABD doları karşısında son 3 yılın en düşük seviyesine düştü.

Tunus Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre, Tunus lirası ABD doları karşısında son 3 yılın en düşük seviyesine düştü. Bununla birlikte Mart ayı enflasyon oranının yüzde 7.2 arttığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta günlük yaşam

Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta günlük yaşam

Siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Tunus'ta günlük yaşam

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AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Tunus, Mart, Güncel, Haberler

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