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Dünya liderlerinden ÇKP'nin 105. yılına tebrik

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BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çeşitli ülkelerden siyasi parti ve hükümet liderleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çeşitli ülkelerden siyasi parti ve hükümet liderleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, Xi'nin küresel istikrar ve refahı korumayı amaçlayan inisiyatiflerini ve vizyonunu büyük takdirle karşıladığını belirtti. Erdoğan, AK Parti'nin ÇKP ile partiler arası temasları güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi temenni ettiğini dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Başkanı Mahmud Abbas, Filistin tarafının, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediğini kaydederek, Çin halkına ve ÇKP'ye başarılarının devamı yönündeki dileklerini iletti.

Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ise ÇKP'nin çeşitli zorluklar ve engellerin üstesinden gelmede Çin halkına liderlik ettiğini ve Çin'e özgü büyük sosyalizm davasını kararlılıkla ilerlettiğini ifade etti.

Kim, merkezinde Genel Sekreter Xi'nin yer aldığı ÇKP'nin liderliğinde Çin halkının, ülkelerini her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke haline getirmeye ve İkinci Yüzyıl Hedefi'ni gerçekleştirmeye yönelik çabalarında önemli başarılara imza atmayı sürdüreceği inancını dile getirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ÇKP'nin ve Çin halkının sergilediği sarsılmaz kararlılığın, barış, kalkınma ve çok taraflılığa bağlı tüm halklara umut verdiğini ifade etti.

Vucic, Xi'nin önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmek ve günümüzdeki küresel zorlukların üstesinden etkin şekilde gelmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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