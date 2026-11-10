Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, Atatürk'ün 88. yılı için saygı uçuşu yaptı

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, Atatürk'ün 88. yılı için saygı uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Atatürk'ün 88. yılı için saygı uçuşu düzenlendi. Uçuş, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te yapıldı ve havacılık tutkunları Atatürk'ü andı.
Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla saygı uçuşu gerçekleştirildi.
Sivrihisar ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlenen uçuş, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen uçuşta, havacılık tutkunları Büyük Önder Atatürk'ü andı.
Kaynak: AA