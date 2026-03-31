Sivrihisar'da "Dumansız Hava Sahası" toplantısı düzenlendi

Sivrihisar'da 'Dumansız Hava Sahası' toplantısı düzenlendi
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tütün ürünlerinin kullanımına karşı alınan önlemlerin ele alındığı 'Dumansız Hava Sahası' toplantısı yapıldı. Toplantıda, kapalı alanlarda sigara dumanına maruziyetin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun kararı doğrultusunda, ilçede ilk kez kafe, kahvehane, otel ile tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan işletme sahiplerinin katılımıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şerif Aydın, yaptığı sunumda, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımının kesin olarak yasak olduğunu vurguladı.

Aydın, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki çocukların yaklaşık yarısının sigara dumanına maruz kaldığını ifade ederek, sigara dumanında siyanür, amonyak, karbon monoksit ve kadmiyum gibi çok sayıda zararlı kimyasal bulunduğunu kaydetti.

Pasif içiciliğin kalp krizi, akciğer kanseri, astım ve solunum yolu hastalıkları riskini artırdığını değinen Aydın, kapalı alanların güçlü havalandırma sistemleriyle dahi güvenli hale getirilemediğini dile getirdi.

Aydın, etkili korunmanın tek yolunun, kapalı ortamlarda sigara dumanına maruziyetin tamamen önlenmesi olduğunu vurgulayarak, dumansız hava sahalarıyla toplum sağlığının korunmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülküf Kılıçoğlu, Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimi Bora Can Şimşek ile işletme sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar

İnsan insana bunu yapar mı? A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar

İnsan insana bunu yapar mı? A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı

Dünyayı ayağa kaldıran yasayı böyle kutladılar