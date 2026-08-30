Haberler

Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sivrihisar Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından kutlama programı, Adliye Sarayı Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Törende Kaymakam Yunus Emre Temel, Hava Meydan Komutanı Albay Tamay ve Belediye Başkanı Dökmeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Hava Personel Teğmen Berkay Bozkaya yaptı.

Kutlama programı, Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Metin'in "Akdeniz'e" şiirini okumasıyla sona erdi.

Törene, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı