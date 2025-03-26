Siverek'te Yetim ve İhtiyaç Sahibi Çocuklara Ücretsiz Bayram Tıraşı

Siverek'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz bayram tıraşı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin desteğiyle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ücretsiz bayram tıraşı etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin desteğiyle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ücretsiz bayram tıraşı etkinliği düzenlendi. Organizasyon kapsamında onlarca çocuk berbere getirilerek bayram öncesinde tıraş edildi ve kendilerine bayram harçlığı verildi.

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan hayırseverlerden Mevlüt Bayraktar, Ramazan ayı boyunca yetim, öksüz, dul, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirterek, sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca yardım çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bayraktar "Belki de hayatlarında ilk kez berbere gelen çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk ve onlarla bu sevinci paylaştık. Bu anlamlı etkinliğe destek veren hayırseverlere de teşekkür ediyorum. İyilikler paylaşıldıkça güzelleşir" dedi.

Hayırseverlerden Fatma Akkurla da etkinlikle ilgili olarak, "Ramazan ayı boyunca yetim ve öksüz çocuklarımız için çeşitli yardımlar gerçekleştirdik. Bayrama sayılı günler kala onları berbere getirerek bayram tıraşı yaptırdık. Destek veren hayırseverlere ve tıraşları yapan berber Sezer bey ile diğer tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise ilk kez berbere gelmenin ve bayram tıraşı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.