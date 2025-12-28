Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Halil Tuğrul Demircioğlu idaresindeki 22 BA 191 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde Bülent Gödek yönetimindeki 41 AFY 665 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki Özgür Köksal, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.