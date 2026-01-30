Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silah, tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah" bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 8 şarjör ve 259 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

