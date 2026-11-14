Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siverek'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

N.B. (29) idaresindeki 63 EF 733 plakalı otomobil, kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile M.C. (58) ve A.C. (11) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Süper Lig devinde Bruno Fernandes heyecanı

Süper Lig devinde Bruno Fernandes heyecanı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Esenyurt'ta 134 suç kaydı olan hükümlü sokakta gezerken yakalandı! Hakkında 94 yıl hapis cezası var14

Polisin durdurduğu adamın sicili şoke etti! Tam 134 suç kaydı
Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Galatasaray'da 5 ayrılık birden
Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı13

Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı: Üzdüm
Fenerbahçe'nin İsrail takımlarıyla oynayacağı iç saha maçlarının yeri belli oldu

İç sahadaki iki maçını Almanya'da oynayacaklar
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı16

MEB'den köklü değişiklik! Yıllardır süren uygulama yasaklandı