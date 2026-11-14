Siverek'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Siverek'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
N.B. (29) idaresindeki 63 EF 733 plakalı otomobil, kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile M.C. (58) ve A.C. (11) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA