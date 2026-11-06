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Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.Ç. (25) idaresindeki 68 HP 777 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile M.Ç. (41) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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