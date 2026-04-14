İçişleri Bakanlığından Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

İçişleri Bakanlığından Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eski bir öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından saldırgan intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik birimlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

