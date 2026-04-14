Şanlıurfa'da Okula Silahlı Saldırı... İçişleri Bakanlığı: 10 Öğrenci, 4 Öğretmen, 1 Polis, 1 Kantin İşletmecisi Vatandaşımız Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye eski öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi intihar etti.

(ŞANLIURFA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye eski öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
