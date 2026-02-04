Haberler

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M. A. Ü. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A. Ü'nün Yenişehir Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
