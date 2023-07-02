Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler Madımak Oteli'nde anma töreni düzenledi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için Madımak Oteli'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Vali Şimşek, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı. Törende konuşan Şimşek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür müessif olayların yaşanmaması için herkesin sorumlulukları olduğunu belirtti. Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ise olayın bütün Sivas'a mal edilemeyeceğini söyledi ve eski Madımak Oteli binasının müze olmasını talep etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek; AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile birlikte Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıl önce yaşanan acı olayın yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Şimşek, "Onlar için dua ettik ve Allah'tan rahmet diledik. Hepsinin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin inşallah. Bu, hepimizin ortak acısı, tüm Sivas'ın, tüm Türkiye'nin acısı. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, her birimiz yüreğimizde hissediyoruz ve hep hissedeceğiz. Bundan sonra da bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var." diye konuştu.

"Bu topraklar hep barış ve hoşgörü toprakları olmuştur"

Birlik ve beraberliğin daha da güçlendirilmesini temenni eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasınlar. Yüzyıllardır bu topraklar hep barış ve hoşgörü toprakları olmuştur, barış ve hoşgörü hakim olmuştur bu topraklarda. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, insanlar bir arada kardeşçe yan yana yaşamışlardır. Yine bu toprakların sesi olmuş, bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep barış, hoşgörü ve sevgi mesajları vermişlerdir ve hep bu öğütlerde bulunmuşlardır. İnşallah bunların bu mesajlarını doğru algılayıp bizler de o yönde adımlar atacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep diri tutacağız. İnşallah bizlerden sonraki nesillere barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakmış olacağız."

"Bu olay bütün Sivas'a mal edilemez"

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ise 30 yıl önce yaşanan olayda hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade ederek, "Bu olay bütün Sivas'a mal edilemez, Sivaslılara mal edilemez. Bu, bir grubun çıkardığı bir olay." diye konuştu.

Yaşanan olaya üzülmek için insan olmanın yeterli olduğunu vurgulayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Madımak'a üzülmek için Türkiye'de Alevi olmamıza gerek yok, Başbağlar'a üzülmek için Türkiye'de Sünni olmamıza gerek yok, insan olmamız yeterli. Hepimiz birer insan evladı olarak doğuyoruz, mesele insan olabilmekte. Kimimiz insan olmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Bu ve buna benzer olayların tekrar yaşanmaması için birlikte, barış ve kardeşlik fikrinin yaşanması için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermek durumundayız."

Sezgin, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasının müze olmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.