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Sivas Valisi Şimşek yatırımları inceledi

Sivas Valisi Şimşek yatırımları inceledi
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, okul inşaatları, Ulu Cami restorasyonu ve kentsel dönüşüm projesini denetledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte devam eden eğitim ve kentsel dönüşüm yatırımları ile restorasyonları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde yapımı süren 24 derslikli Kanuni İlkokulu inşaatını gezen Şimşek, yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek, daha sonra Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Vali Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Anadolu'nun en köklü ibadethaneleri arasında yer alan ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde restorasyon çalışmaları sürdürülen Sivas Ulu Cami'yi de ziyaret eden Şimşek, tarihi caminin özgün minaresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, kurulan çelik iskele üzerindeki uygulamalar, restorasyon sürecinde kullanılan teknik yöntemler ve çalışmaların mevcut durumu hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Programının devamında Sivas Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen Esentepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap çalışmalarını inceleyen Şimşek, şantiyede görev yapan çalışanlarla da sohbet etti.

Şimşek'e incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, İl Özel İdaresi teknik ekibi ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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