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Sivas Valiliğinden KPSS öncesi ulaşım tedbirleri

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Sivas Valiliği, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde adayların sınav merkezlerine ulaşımında aksaklık yaşanmaması için tedbir aldı.

Sivas Valiliği, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak 2026- Kpss Ortaöğretim Sınavı öncesinde adayların sınav merkezlerine ulaşımında aksaklık yaşanmaması için tedbir aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üst geçit köprüsü yapım işi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle, Esenyurt Mahallesi'nden Sivas-Kayseri Devlet Yolu'na çıkışın geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu yol çalışmasının sınav merkezi olarak kullanılacak Şehit Adem Koç Ortaokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki sınav binalarına ulaşımda yoğunluk ve gecikmelere neden olabileceği değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, sınava katılacak adayların ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve sınav saatinden önce ulaşım planlamalarını yapmaları önem arz etmektedir. Sınav günü ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde sağlanması amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli trafik ve yönlendirme tedbirleri alınacaktır. Sivas Valiliği olarak sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diler, vatandaşlarımızın belirtilen ulaşım tedbirlerine hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA
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