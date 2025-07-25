Sivas Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı

Sivas Valiliği pazar günü kent genelinde beklenen sıcak havaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren daha da etkili olacağı belirtildi.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arsında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.