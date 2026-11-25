Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında 886 personel ve 488 araç görev yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Kış Mevsimi Trafik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal ve ilgili kurum temsilcilerinin yer aldığı toplantıya, kaymakamlar ile ilçe ve belde belediye başkanları ise video konferans sistemi üzerinden katıldı.

Toplantıda, ilgili kurum yetkilileri tarafından kış mevsimine yönelik hazırlıklar, karla mücadele çalışmaları ve alınacak tedbirlere ilişkin sunum yapıldı.

Toplam 28 bin 488 kilometrekarelik yüzölçümü, 10 bin kilometreye yakın yol ağıyla Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili Sivas'ta, karla mücadele çalışmalarında Sivas Belediyesi 93 araç ve 240 personel, İl Özel İdaresi 103 araç ve 134 personel, Karayolları Bölge Müdürlüğü 276 araç ve 383 personel ile görev alacak.

Bu tedbirlere ek olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı istasyon amirlikleri mıntıkasında gündüz 11, gece 9 ekip, İl Jandarma Komutanlığına bağlı da 24 saat esasına göre hazır kıta olarak trafik timleri görevlendirilecek. AFAD Afet Yönetim Merkezi'nde ise 24/72 esasına göre nöbet sisteminde çalışacak şekilde 129 personel ve 16 araç görevlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, kış mevsimi boyunca il genelinde alınacak tedbirleri değerlendirmek, kurumların hazırlıklarını gözden geçirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Sivas'ın coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle kış mevsiminin oldukça sert geçtiği illerden biri olduğunu kaydeden Şimşek, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşulları, özellikle ulaşımda ve günlük yaşamda çeşitli aksaklıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesini sağlamak ve kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermemektir." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, tedbirler kapsamında sokakta kalan ve barınma imkanı bulunmayan vatandaşların belirlenmesini ve ihtiyaç sahibi ailelerin yakından takip edilerek yardımların zamanında ulaştırılmasına özen gösterilmesini istedi.

Kaynak: AA