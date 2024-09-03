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Sivas'ta zincirleme kaza: 1'i çocuk 9 kişi yaralandı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışı Deliktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Tünel çıkışında M.A. (49) idaresindeki 58 ADU 640 plakalı otomobil ile Y.Ö. (34) yönetimindeki 58 AEF 364 plakalı otomobil ve H.K. (53) idaresindeki 58 TS 852 plakalı hafif ticari araç, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olan M.K. (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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