Dağda yıldırım isabet eden çoban ve 6 keçisi can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağda yıldırım isabet eden çoban ve 6 keçisi can verdi

AA - Muzaffer Akyüz - Güncel
 - Güncelleme:
Dağda yıldırım isabet eden çoban ve 6 keçisi can verdi

Sivas'ın Hafik ilçesine 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan Ahmet Ünal'ın üzerine yıldırım düştü. Ünal ve yanındaki 6 keçisi can verdi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KEÇİSİ DE TELEF OLDU

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

AA / Muzaffer Akyüz - Güncel

Ahmet Ünal Hisarcık Hafik Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title