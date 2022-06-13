Dağda yıldırım isabet eden çoban ve 6 keçisi can verdi Sivas'ın Hafik ilçesine 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan Ahmet Ünal'ın üzerine yıldırım düştü. Ünal ve yanındaki 6 keçisi can verdi. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 KEÇİSİ DE TELEF OLDU Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu. AA / Muzaffer Akyüz - Güncel Ahmet Ünal Hisarcık Hafik Sivas Güncel Haberler

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