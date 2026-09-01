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Sivas'ta Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

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Sivas'ta düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, adaletin toplumun vicdanında karşılık bulduğunu ve bu mirası geleceğe taşımanın önemini vurguladı. Programa milletvekilleri, başsavcı ve yargı mensupları katıldı.

Sivas'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında tecelli eden bir kavram olmadığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Adalet aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulan, insanımızın devlete, birbirine ve geleceğe olan güvenini güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Kadim şehir Sivas'ımız da tarih boyunca adalet anlayışının güçlü biçimde yaşatıldığı şehirlerden biri olmuştur. Bu topraklarda asırlar boyunca hak gözetilmiş, mazlumun sesi duyulmuş, adaletin ve hakkaniyetin izleri medeniyetimizin önemli duraklarından biri olarak yaşatılmıştır. Bugün bizlere düşen de bu güçlü mirası, çağımızın gerekleri doğrultusunda daha ileriye taşımaktır."

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sedat Soydemir, İdare Mahkemesi Başkanı Zihni Mert Öztürk, Baro Başkanı Fatih Sevim, hakimler, savcılar, avukatlar ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA
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