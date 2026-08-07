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Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
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Sivas'ta banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerine kullandıran ve para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7,6 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

SİVAS'ta banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları toplayarak para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları toplayarak para nakline aracılık eden il merkezinde 1 ve Şarkışla ilçesinde 2 olmak üzere toplam 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin suçta kullandığı değerlendirilen dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 7 milyon 608 bin 487 TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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