Sivas'ta Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı

Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarı tarafından bulunan yaralı puhu, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarının bulduğu yaralı puhu tedavi altına alınacak.

Durulmuş köyü muhtarı Nurettin Sonkur, yaptığı açıklamada, tarladan eve döndüğü sırada yaralı kuşu bulduğunu belirterek, "Kargaların bağrıştığını ve uçuştuğunu gördüm. O yöne gittiğimde yaralı kuşu gördüm. Kanadı bahçe teline takılmıştı ve telden kurtararak kuşu eve getirdim." dedi.

Sonkur, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdiğini, puhunun teslim alınarak tedavi edileceğini bildirdi.