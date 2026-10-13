Sivas'ta yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta bastıran sağanak ve yer yer dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; vatandaşlar saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Kent merkezinde bazı yollarda asfalt çökmeleri meydana geldi.
SİVAS'ta etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve kısa süreli dolu yağışına sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için saçak altlarına, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Kent meydanı ve ana arterlerde su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kentte kurulan semt pazarındaki esnaf ise aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle mallarını korumak için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede yüksek debiyle akan yağmur suları, kent merkezindeki bazı caddelerde altyapıyı zorladı. Şiddetli su akıntısı nedeniyle bazı yollarda asfalt kaplamalarda çökmeler ve bozulmalar meydana geldi.