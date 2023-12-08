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Sivas'ta Yağdonduran Tüneli Hizmete Açıldı

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Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında yapılan Yağdonduran Tüneli, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak.

SİVAS'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli, hizmete açıldı. Tünel sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak.

Sivas- Malatya kara yolunun 55'inci kilometresinde yer alan ve özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran Geçidi'nde, güvenli geçişi sağlayacak olan tünel hizmete açıldı. Yapımına 2016 yılında başlanan tünel, son teknoloji ile inşa edildi. Türkiye'de ilk kez uzaktan kontrollü yangın söndürme sisteminin de bulunduğu tünel, çok sayıda kamera ile izleniyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tünelin hayırlı olmasını dileyerek, Burası özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalar da oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek dedi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZA KAZASIZ VE GÜVENLİ YOLCULUKLAR DİLİYORUM'

Tünel sayesinde araçların yakıt ve zamandan tasarruf edeceğini belirten Vali Şimşek, Yol, tünelle birlikte yaklaşık 2 kilometre kısalmış durumda, seyahat süresi de yine yaklaşık 10 dakika daha azaldı. Bu tüneli kullanacak tüm vatandaşlarımıza kazasız ve güvenli yolculuklar diliyorum diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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