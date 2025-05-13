Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açılışı Yapıldı

Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açılışı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dört Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda 15 proje sergilendi ve öğrencilerin müzik dinletisiyle program sona erdi.

Sivas'ta öğrenciler tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Dört Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından okulun spor salonunda düzenlenen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ve okul müdürleri katıldı.

Stantları gezen Yılmaz ve beraberindekiler, danışman öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul müdürü Vahdettin Kiriş ise fuarda tasarım, araştırma ve inceleme konularının yer aldığı 15 projenin bulunduğunu söyledi.

Proje yürütücüsü Fen Bilimleri Öğretmeni Betül Kaya Nizamoğlu koordinesinde 15 danışman öğretmen rehberliğinde ve 30 öğrencinin yoğun çalışmaları sonucunda fuarın açılışının gerçekleştirildiğini belirten Kiriş, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program öğrencilerin davetlilere sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.