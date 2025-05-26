Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ö. (34) idaresindeki 58 ES 826 plakalı kamyon ile E.Ş. (39) yönetimindeki 38 NY 104 plakalı otomobil, Karakuz köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.Ş. (74) yaralandı.
Araçta sıkışan E.Ş, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel