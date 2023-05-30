Sivas'ta TIR ve minibüs çarpışması: 5 ölü, 2 yaralı

SİVAS'ta TIR ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişinin öldüğü ve 2 kişinin ise yaralandığı kazada TIR şoförü Erol Çolak (57) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenler ise son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün sabah saat 08.30 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Erol Çolak'ın kullandığı 44 NS 746 plakalı TIR, yokuş indiği sırada, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın kayan dorsesi, o sırada yoldan geçen Muammer Biçil (46) yönetimindeki yolcu minibüsüne çarparak kazaya neden oldu. Kazada minibüs sürücüsü Muammer Biçil ile minibüs içindeki Yılmaz Akpınar (52), İhsan Mahti (51), Mehmet Açıkgöz (46) ve Metin Güler (61) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Erol Çolak ile minibüste bulunan Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Cansever ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İhsan Mahti'nin cenazesi Osmaniye'ye, Mehmet Açıkgöz ise Adana'ya gönderildi. Yılmaz Akpınar dün Sivas'ta toprağa verilirken, Metin Güler bugün Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Minibüs sürücüsü Muammer Biçil ise aynı saatte Ulaş ilçesinde defnedildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazadan yaralı kurtulan TIR şoförü Erol Çolak tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi. Çolak'ın ifadesinde yağmurlu yolda TIR'ın dorsesinin kayması sonucu kontrolden çıktığını ve kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Çolak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada yaralanan komiser yardımcısı Mehmet Cansever'in hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. (DHA)