Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu

Kentte 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN NEHRİ DONDU

1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu. Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.