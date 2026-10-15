Sivas'ta sağanak Güney ve Durdulu köylerinde su taşkınlarına yol açtı

Sivas'ta sağanak Güney ve Durdulu köylerinde su taşkınlarına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, merkeze bağlı Güney ve Durdulu köylerinde su taşkınlarına yol açtı. Köylerden geçen dereler taştı; Güney köyünde tarım arazileri ve bazı evler su altında kalırken bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Sivas'ta etkili olan sağanak, bazı köylerde su taşkınlarına yol açtı.
Meteorolojinin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sivas'ta gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkili oluyor.
Sağanak nedeniyle merkeze bağlı Güney ve Durdulu köylerinde su taşkınları yaşandı.
Köylerin içinden geçen dereler, yağışların ardından yatağından taştı.
Güney köyünde tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı.
Su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA