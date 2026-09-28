Haberler

Sivas'ta restore edilen tarihi lojistik ambar, YHT garı olarak hizmete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta restore edilen tarihi lojistik ambar, YHT garı olarak hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta tescilli tarihi lojistik ambar binası, özgün mimarisi korunarak restore edilerek YHT yolcularına hizmet verecek yeni gar binası olarak açıldı. 1005 metrekare kapalı alana sahip yeni gar binasında bekleme ve VIP salonları, bilet gişeleri ve kafeterya bulunuyor.

SİVAS'ta mevcut tren garı sahasında bulunan ve tarihi kültür varlığı olarak tescilli lojistik ambar binası, özgün mimari özellikleri korunarak yapılan restoreyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularına hizmet verecek yeni gar binası olarak hizmete açıldı.

Sivas Tren Garı sahasında yer alan tarihi lojistik ambar binası, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından kente yeniden kazandırıldı. Özgün mimari özellikleri korunarak restore edilen tarihi yapı, modern ulaşım hizmetleriyle tarihi dokuyu bir araya getiren yeni gar binası olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında tarihi yapı, YHT yolcularının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlendi. Yapıda yeni hizmet alanları oluşturulurken, çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Toplam 1005 metrekare kapalı alana sahip yeni gar binasında bekleme salonu, VIP salonu ve yeni hizmet binası oluşturuldu. Yolcuların ulaşım öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyabileceği hizmetlerin karşılanabilmesi amacıyla bilet gişeleri, idari birimler, yolcu bekleme alanları, mescit, otopark ve kafeterya da hizmete hazır hale getirildi. Tarihi yapının aslına uygun şekilde korunarak restore edilmesiyle Sivas'ın kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, modern ulaşım hizmetleri için ihtiyaç duyulan alanlar da yapıya kazandırıldı. Yeni gar binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı.

'DÜNYA'DA DA ÇOK GÜZEL ÖRNEKLERİ VAR'

Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sivas'ımız için buranın kimlikli olması noktasında bir çabamız oldu. Tarihi bir gar binasının bulunduğu ve onun yanında günümüze uygun tescilli olan binayı daha özellikli kılarak, çalışma yaptık. Dünya'da da çok güzel örnekleri var. Dünyada da tarihi kimlikleri olan binaların yanında onu tamamlayıcı mahiyette çok daha farklı binaların yapıldığını görürsünüz. Bizde burayı aynı anlayışla planladık ve projelendirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından dua edilerek, açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! Bin metre uzağında bulundular
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı

Ronaldo'ya şok! 18 sene sonra bir ilki yaşadı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz Başkan dediğini yaptı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'i rezil rüsva eden hareket

Artvin'de evin altından 8 aydır su fışkırıyor! Kaynağı bulunamadı, kardeşler zemini 9 yerden deldi

Evin altından su fışkırıyor! 8 aydır nereden geldiği bulunamadı
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi