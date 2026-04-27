Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle sulu tarım kısıtlaması kaldırıldı

Sivas'ın Hafik ve Zara ilçelerinde, Pusat-Özen Barajı'ndaki doluluk oranının artmasıyla birlikte, daha önce kısıtlama getirilen sulu tarım faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Hafik-Özen ve Hafik-Zara Sulama Birliği Başkanı Harun Avan, yazılı açıklamasında, Valiliğin aldığı karar gereğince 2026'da Pusat-Özen Barajı'ndaki kısıtlama kararının kaldırıldığını ifade etti.

Bölgedeki üreticilerden ekim planlaması yapmadan sulama birliği ile koordineli hareket etmelerini isteyen Avan, barajdaki su seviyesinin takibine titizlikle devam edileceği belirtti.

Geçen yıllarda yaşanan kuraklık ve Sivas merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na Pusat-Özen Barajı'ndan su aktarılması, baraj seviyesinde ciddi düşüşe neden olmuş, bölgedeki şeker pancarı ve patates gibi su tüketimi yüksek ürünlerin ekimine kısıtlama getirilmişti.