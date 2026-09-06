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Sivas'ta Takla Atan Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ta Takla Atan Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada aralarında sosyal medya ünlüsü Muhammed Nur Nahya'nın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Kayseri - Sivas karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Divriği ilçesinden Sivas'a gelen T.C. yönetimindeki 34 EIU 600 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce takla attı, daha sonra şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sanal medya ünlüsü Muhammed Nur Nahya (28), S.C. (46), Y.C. (13) ve M.Z. (32) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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