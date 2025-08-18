Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sivas Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
