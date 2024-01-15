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Sivas'ta Otomobil Kazası: 1'i Ağır, 5 Yaralı

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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 4'üncü ve 15'inci sokak birleşiminde meydana geldi. Sokak arasında seyir halinde olan E.B. idaresindeki 58 NZ 490 plakalı otomobil ile İ.E. yönetimindeki 58 DR 707 plakalı otomobil, kontrolsüz yola çıkınca, sokakların birleştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.E. ve yanında yolcu olarak bulunan H.A., İ.Ö., H.B. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü E.B. ise kazayı yara almadan atlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü İ.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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