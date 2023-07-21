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Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A'nın (59) kullandığı 35 NGS 25 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde, M.T. (39) idaresindeki 24 FA 679 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki B.T. (9) ve N.A. (60) yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Sevindik - Güncel

İmranlı Sivas Güncel Haberler

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