Sivas'ta Ot Yangını: Ekipler ve Mahalleli El Ele

SİVAS'ta bir mahallede çıkan ot yangınında alevler bazı evlerin eklentilerine de sıçradı. Yangın, mahallelinin de desteğiyle ekipler tarafından 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Esentepe Mahallesi yakınlarında saat 16.30 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere mahalleli de destek verdi. Alevler, bazı evlerin kömürlüğü ve garajlarına da zarar verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı.