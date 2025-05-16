Sivas'ta Muhtarlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen seminere Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Seminerde Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü personelleri tarafından kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi konusunda bilgiler verildi.

Seminer, muhtarların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.