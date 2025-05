Sivas'ta Miniklerden Geri Dönüşüm Defilesi

Miniklerden geri dönüşüm defilesi

SİVAS - Sivas'ta Fevzipaşa İlkokulu öğrenciler, çevre duyarlılığı ve bilincini geliştirmek için atık malzemelerden yaptıkları kostümlerle defile düzenlediler.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri, Dünya Çevre Günü münasebetiyle atık malzemelerden hazırlanmış kıyafet defilesi düzenlediler. Fevzipaşa İlkokulu ve Çevre ve Şehircilik İklim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, il protokolünün yanı sıra veliler de katılım sağladı. Defilede boy gösteren öğrenciler, atık karton, gazete, plastik malzemeler ve poşetlerden hazırlanan elbiseleri üzerlerinde sergilediler. Öğrenciler; astronottan askere, çizgi film karakterlerinden trafik lambasına kadar farklı birçok konseptle defileye katıldı.

Dünyada her sene 460 milyon ton plastiğin kullanılarak atıldığını ifade Çevre ve Şehircilik İlkim Müdürü Mustafa Doğan "Yaklaşık yüzde 46'lık bir atık dilimi de çöpe ayrıştırılmadan çöpe atılıyor" diye konuştu.

"Bu sene plastik atıklara farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik"

Plastik atıklara karşı farkındalık oluşturmak için bu sene böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Doğan, "1972 yılında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de her yıl bu tarihte farkındalık eğitimi yapılmaktadır. Bu yıl, bu günün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle biz de 30 Mayıs'ta bu günü icra etmek istedik. Fevzipaşa İlkokulu ile bir etkinlik düzenledik. Çocukların çevreye duyarlılığıyla ilgili bu tür etkinlikler, onlara ileride miras bırakacağımız dünya için çok önemlidir. Buradaki amacımız, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için, doğal kaynakları daha iyi kullanabilmek adına farkındalık oluşturmaktır. Dünyada her yıl 460 milyon ton plastik atık ortaya çıkmakta, bunun da yaklaşık yüzde 46'sı ayrıştırılmadan doğrudan çöpe atılmaktadır. Her yıl dünyada 5 trilyon adet çöp poşeti ve plastik poşet kullanılmaktadır. Biz de bu plastik atıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl böyle bir etkinlik düzenlemek istedik" şeklinde konuştu

"Benim kıyafetim atık gazetelerden oluşuyor"

Annesiyle berber tasarladığı kıyafetinin atık gazetelerden oluştuğunu belirten 3.sınıf öğrencisi Sümeyye Demir, "Bu kıyafeti annemin yardımı ile beraber hazırladık. Benim kıyafetim atık gazetelerden oluşuyor. Atıklardan oluşturduğumuz defilemiz için böyle bir kıyafet tasarlamak istedim. Herkes atık kağıtları, plastikleri ve pilleri doğaya atmak yerine geri dönüşüm kutularına atmalı. Daha güzel bir gelecek için ormanları kirletmemeli ve dünyamızın temizliği için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.