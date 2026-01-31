Haberler

Sivas'ta Metruk Bina Kısmen Çöktü

Sivas'ta Metruk Bina Kısmen Çöktü
Güncelleme:
Sivas'ta 2 yıldır boş durumda bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü. Olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

SİVAS'ta 2 yıldır boş durumda bulunan 2 katlı metruk bina kısmen çöktü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. 2 yıldır boş durumdaki 2 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle kısmen çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından binanın içerisinde yapılan kontrolde kimsenin olmadığı belirledi. Polis ekipleri tarafından binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
