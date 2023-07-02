Sivas'ta Madımak Katliamı'nın 30. yılı anıldı

Sivas'ta düzenlenen anma etkinliğine 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları ve depremzedeler de katıldı. Anmada, Madımak ve 10 Ekim katliamlarında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet talep etti.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: FURKAN ERDEM

Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta düzenlenen anma etkinliğine 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları ve depremzedeler de katıldı. 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, "Biz 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri olarak da 30 yıl önce yakınlarını kaybeden insanların acısını paylaşıyoruz" dedi.

Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenen yürüyüşe, 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamı ile 6 Şubat merkezli depremlerde yakınlarını yitirenler de katıldı. Anmaya katılan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, ülkede Madımak'ın ardından da katliamların devam ettiğini belirterek, "Katliamlarla ilgili hesaplaşma süreçleri insan ömürlerinin üstüne çıkacak sürelere yayılıyor. Biz bu sene 8'inci yılını anacağız 10 Ekim Katliamı'nın. 30'uncu yılında da Sivas Katliamı'yla ilgili hala gerçek adaletin gelmediğini görüyoruz. Bu sene, 30'uncu yılında burada olmak istedik, çünkü gerçekten bu katliamlarla ilgili hesap verilebilme sürecinin daha iyi işletilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Coşgun, Madımak ve 10 Ekim katliamlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ortak kaderlerde buluştuğunu belirterek, "Biz 10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin aileleri olarak da 30 yıl önce yakınlarını kaybeden insanların acısını paylaşıyoruz. Canı gönülden ve çok derinden hissediyoruz. Bu yüzden bizim katliamımız kapsamında da bir 30 yıl geçmesin. Zaman aşımına takılmasın. İnsanlığa karşı suç kapsamında görülmesi gereken katliamların bu ülkede, adalet taleplerinin karşılanması için, bu ülkede herkesin hareket geçmesini ve adalet talep etmesini istiyoruz" dedi.

"BURCUMUZ OLUR UNUTURSAK"

Hatay Samandağ'dan gelen depremzede Eser Rencisuoğulları, Samandağ'ın felaketten geçtiğini ve büyük acıların ardından yalnız bırakıldığını dile getirerek, "Samandağ kendi kendine ayaklanmaya kalkışıyor şu anda. Tek başına bir savaş veriyor Samandağ" dedi. Rencisuoğulları, depremzede olarak anmaya katılma nedenini ise "Borcumuz olur unutursak, unutmayacağız" diye dile getirdi.

Anmaya katılan bir yurttaş da 30 yıldır adaletin gelmediğini ifade ederek, "İyice geriye gittik. Değişen hiçbir şey olmadı. Sadece bunlar değil, nice canlar. Hesabı sorulmamış ve üstü kapatılmış. Sadece bunlar değil yani. Kendi istedikleri şeyde adım atıyorlar. Değişmiyor, değiştiremiyoruz. Kimseni de gücü yetmiyor, nasıl olacak bilemiyoruz" dedi.

Ölene kadar katliamda hayatını kaybedenleri anacağını dile getiren yurttaş ise "Her zaman buradayız. Lanetliyoruz yakanları. Lanet olsun, lanet olsun. 6 yaşımdan beri Aleviyim. Cemlere giderim. Her yere giderim. Buraya geliyorum, ölene kadar geleceğim. Tekerlekli sandalye ile yine geleceğim. Lanetliyoruz yakanları. Yakmayanlara bir şey demiyoruz, yakanları" diye konuştu.

30 yıldır değişen bir şey olmadığını kaydeden yurttaş ise "Hiç değişen bir şey olmadı. Yine aynı acı" dedi. Bir daha katliamların yaşanmamasını isteyen yurttaş, şunları söyledi:

"Madımak utanç verici bir hareket oldu. Canlı canlı insanları yaktılar. Değişen bir şey de yok. Aynı ülke, aynı şey. Daha kötüye gidiyoruz."