Sivas'ta Kur'an Kursu Öğrencilerine Mezuniyet Programı

Sivas'ta Ulaş Müftülüğü Merkez Cami 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu programı düzenledi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçe protokolü, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, burada yaptığı konuşmada, müftülüğün faaliyetlerinde desteklerini esirgemeyen ve minik kalpleri hediyeleriyle sevindiren Kaymakam Eskimez'e, programa katılım sağlayan kurum müdürlerine, personellerine, velilere, özellikle programda emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından minik öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Program, öğrencilere mezuniyet belgeleri ve hediye takdimi edilmesiyle sona erdi.