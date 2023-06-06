Sivas'ta Kundaklama Şüphesiyle 15 Büyükbaş Hayvan Yanarak Öldü

Sivas'ın Karalar köyünde çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan yanarak öldü. Yapılan incelemede, köyün elektriklerinin kesildiği ve ardından ahırların ateşe verildiği belirlendi. Köy muhtarı Turan Kandil, 'Kundaklama var' dedi. Henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

SİVAS'ta merkeze bağlı Karalar köyünde dün yaşanan ve 15 büyükbaşın öldüğü, ev ve ahırların zarar gördüğü yangında yapılan incelemede, önce köyün elektriklerinin kesildiği, ardından ahırların ateşe verildiği belirlendi. Köyde bazı evlerde bulunan güvenlik kameralarının da bataryalarının olmaması nedeniyle devre dışı kaldığı saptandı. Köy muhtarı Turan Kandil, "Kundaklama var" dedi.

Karalar köyünde dün sabaha doğru 6 farklı noktada çıkan yangında Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'ye ait 5 ahır yandı. 15 büyükbaş ile kümes hayvanlarının da öldüğü yangında, 'kundaklama' ağırlık kazandı. Jandarmanın yaptığı araştırmalarda saat 03.30 sıralarında önce köyün elektriğinin kesildiği, ardından da birbirinden farklı noktalarda ahır ve samanlıkların ateşe verildiği saptandı. Elektrik kesintisinin, köydeki bazı evlerde yer alan ve bataryası bulunmayan güvenlik kameralarının da devre dışı kalmasına neden olduğu belirlendi.

Köyde incelemelerde bulunan ve mağdur olan köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Özellikle 3 ahırda ciddi hasar var, 15 hayvan öldü. Olayın ilk anından itibaren gerek devlet yetkililerimiz, jandarmamız, savcılığımız olayla ilgili araştırmalarını yürütmekte. Biz de AK Parti İl Başkanımız ve milletvekilleri olarak olay yerine gelerek inceleme yaptık. Devletimiz mağdur olan vatandaşlarımızın yanında. Biz de onların yanındayız. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Aksu, "Bu adli bir vaka, ekipler inceliyor. Onunla ilgili açıklama ve gerekenler de mutlaka yapılacaktır" diye konuştu.