HASTA VATANDAŞ İÇİN EKİPLER YOLU ULAŞIMA AÇTI

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili olan Sivas'ta, geniş coğrafya ve zorlu kış şartları göz önünde bulundurularak karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025-2026 kış sezonu kapsamında oluşturulan ekipler; 93 araç ve 124 personel ile sahada aktif olarak görev yapıyor. Karla mücadele çalışmalarında öncelik; hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumlar ile taşımalı eğitim yapılan köy yollarına veriliyor. Ekipler, aciliyet arz eden durumlarda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Çaypınar köyünde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi gören Şakir Yalman'ın (64) il merkezine ulaşım talebi sonrası ekipler, köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİ ŞİMŞEK, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Çaypınar köyüne giderek ekiplerden bilgi aldı. Vali Şimşek, hasta Şakir Yalman'ı evinde ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, kar yağışının hem ülke genelinde hem de Sivas'ta etkisini göstermeye başladığını belirterek, önümüzdeki günlerde il genelinde daha yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti. Kar yağışının barajların dolması, tarım sektörü için bereket ve kuraklığın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Şimşek, karın günlük hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti. Bu gibi durumlar için İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirten Şimşek, kar yağışının durmasının hemen ardından köy yollarının açılmasına başlandığını söyledi. Önceliğin her zaman aciliyet arz eden yollar olduğunun altını çizen Vali Şimşek, Çaypınar köyündeki çalışmanın da bu anlayışla yürütüldüğünü ifade ederek, sahada görev yapan tüm personele kolaylıklar diledi.