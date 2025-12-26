Haberler

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta Gökhan Doğruyol, kardeşi C.D. ile çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan C.D., polis tarafından yakalandı.

SİVAS'ta Gökhan Doğruyol (32), evde tartıştığı kardeşi C.D. (31) tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde oturan C.D. ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbede sırasında C.D., ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan C.D., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
