Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Kayseri ve Malatya kara yolları kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yollarının ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Tipi nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas- Malatya ve Sivas- Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde etkili oldu. Tipi nedeniyle Sivas- Malatya ve Sivas- Kayseri kara yolunda ulaşım aksadı. Trafik ekipleri, Demir-Çelik fabrikası kavşağında Sivas- Kayseri ve Malatya yolunu saat 13.30 itibarıyla ulaşıma kapattı. Ayrıca Sivas-Malatya kara yolu da Ulaş ilçesi girişinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar Ulaş ilçe girişinde, bazıları ise Demir-Çelik kavşağında beklemeye alındı. Kayseri ve Malatya yönüne gidecek araçların bir kısmı ise yeniden Sivas kent merkezine yönlendirildi. Bölgede bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Karayolları ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
