Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Gürün-Sivas ve Gürün-Pınarbaşı kara yollarının yanı sıra Sivas-Erzincan ve Ordu-Sivas kara yollarında da araç trafiğini durdurdu.
Gürün Kaymakamlığından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün- Sivas kara yolunun araç trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı belirtildi.
Duyuruda, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çekici ve tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı ifade edildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre ise Sivas- Erzincan kara yolu, Suşehri-Hafik, Ordu-Sivas kara yolunun il sınırı kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı.