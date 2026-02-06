Haberler

Sivas'ta tipide araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yıldızeli ilçesi Kiremitli köy yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİVAS'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yıldızeli ilçesi Kiremitli köy yolunda araçlarında mahsur kalanlar, özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesi Kiremitli köy yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Köy yolunun kardan temizlenmesiyle araçlar bulundukları yerden çıkarılarak, yollarına devam etmesi sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih